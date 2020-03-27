ساعات الحظر في الغربية.. انتشار الخدمات والأكمنة المرورية والأمنية بميادين طنطا والمحلة.. المحافظ يشدد على رفع التأهب للوقاية من كورونا.. وغرامات على المخالفين

-استنفار أمني بشوارع وميادين الغربية وفرض دوريات ثابتة ومتحركة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء

- محافظ الغربية تطبيق الحظر من الساعة 7 مساءا حتي الساعة 6 صباحا وانتظام مواصلات أسبوعيا

- صعوبات فى انتقال المرضى إلى المستشفيات و"التوك توك" وسيلة الحياة وغرامات فورية للمخالفين





شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية استمرارا لحالة التأهب الفصوي ورفع أعلى درجات الاستنفار الأمني حيث انتشرت الخدمات الأمنية والأقوال الثابتة والمتحركة تحت إشراف اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية لفرض الإحكام الأمني والتواجد الشرطي لإحجام حركات النقل والمواصلات الخاصة والجماعية وإغلاق المحلات التجارية على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .





جاء ذلك تنفيذ لتوجيهات معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من اخطارا عدوي وباء "كورونا " المستجد من خلال تجديد ساعات عمل المحلات والمولات التجارية والطوارىء ومواعيد عمل وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة ورفع حالة الطوارىء على مستوي المستشفيات العامة .





ورصدت "صدي البلد " التزام عشرات الآلاف من أبناء ومواطني محافظة الغربية الجلوس فى منازلهم تزامنا مع بدء حلول ساعات الليل فضلا عن توقف حركة الأتوبيسات والقطارات بكافة الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز "طنطا – المحلة " و "بسيون – كفرالزيات " و " السنطة – زفتي " و "قطور – المحلة " و "سمنود – زفتي " و"كفرالزيات –قطور " وغيرها .





كما أصيبت شوارع وميادين المحافظة بحاله من الشلل التام ولم يتمكن بعض المواطنين من قضاء حوائجهم خلال الساعات الأولي من تطبيق الحظر اليومي مساءا من خلال تعرض بعض أفراد الأسر والعائلات لحالات ووعكات صحية مفاجئة واللجوء الى مركبات "توك توك " لنقلهم عبر شوارع المناطق السكنية الفرعية كي يتمكنوا من إسعاف ذويهم بأقسام الاستقبال والطوارىء بالمستشفيات العامة .





فى المقابل باشرت حملات مكبرة على مستوي قطاعات الصحة والتموين والتفتيش الصيدلي دورها تنفيذا للقرارات الاستثنائيه التي أطلقها مجلس الوزراء تجنبا لانتشار قيروس كورونا المستجد تحت قيادة وإشراف كل من اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربيه و اللواء المهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى متابعة أعمال اللجنه المكلفه بتنفيذ اجراءات الدوله للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد بمشاركة القوات الامنية ومندوبي إدارة مفتشي الأغذية للرقابة على كافة المطاعم والمحلات التجارية وتأمين أرواح وحياة المواطنين .





وقال د. طارق رحمي، أنه شدد علي المصالح الحكومية بتنظيم دخول المواطنين، حرصا علي سلامتهم ، مؤكدًا استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا .





كما أصدر محافظ الغربية تعليماته الى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية بالضرورة تشكيل لجان رقابية من التموين والتفتيش الصيدلي سعيا فى مواجهه ظاهرة اختفاء المطهرات والكمامات وردع كافة أصحاب شركات المستلزمات الطبية والصيدليات وتحرير محاضر لكافة المخالفين ومحاسبتهم قانونيا وإداريا .





وباشر "عطا "دوره بالتفتيش علي عدد من الصيدليات بمنطقة منشية البكري ووسط البلد ، مصطحبا لجنة من تفتيش إدارة الصيادلة ومباحث التموين وغيرها .





كما تحرر محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة ، وأكد نائب محافظ الغربية علي توفير المواد المطهرة في الصيدليات بأسعارها الطبيعية ، والتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار.





كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات ، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة المخزنة وعدم طرحها للبيع للمواطنين بهدف استغلال الاژمة وبيعها فى السوق السوداء.