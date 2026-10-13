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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطرانية أسوان تحذر من حسابات وهمية تجمع التبرعات باسم دير الأنبا هدرا السائح

دير الأنبا هدرا السائح بأسوان
دير الأنبا هدرا السائح بأسوان
ميرنا رزق

حذرت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس ، من تداول أرقام وحسابات بنكية مجهولة، يُروَّج لها باعتبارها مخصصة لاستقبال التبرعات لصالح دير الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم تحويل أي أموال قبل التأكد من صحة المعلومات ومصدرها الرسمي.

وأكدت المطرانية، في تنويه مهم، أن الدير لم يكلف أي شخص بجمع التبرعات أو نشر أرقام وحسابات بنكية لتحويل الأموال إليه، مشددةً على ضرورة التأكد من صحة أي إيصال أو إعلان يحمل اسم الدير، وعدم التعامل مع أي بيانات مشكوك في مصداقيتها.

ودعت المطرانية ، الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات أو الإعلانات التي لا تصدر عن جهات رسمية، موضحةً أن التواصل والاستفسار بشأن التبرعات يجب أن يكونا من خلال الصفحة الرسمية للمطرانية أو الدير أو كنائس الإيبارشية، لضمان وصول المعلومات من مصادرها الموثوقة.

واختتمت المطرانية تنويهها بالدعوة إلى الصلاة من أجل سلامة الجميع وحفظهم من كل شر.

مطرانية أسوان الأرثوذكس الأنبا هدرا الأنبا هدرا السائح بغرب أسوان الدير

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