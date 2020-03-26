للسيطرة على كورونا ..أوكرانيا تغلق الحدود في وجه الأجانب والمواطنين

ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 نحو 416 ألفا، مع أكثر من 20 ألف حالة وفاة مؤكدة من بين المصابين ، وتم شفاء أكثر من 104000 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.





ولقد تضررت أوروبا بشدة من جائحة COVID-19 ؛ إيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا.





وتحارب إيطاليا انتشار وباء فيروس التاجي الحاد ، وهو الأسوأ خارج الصين. وشهدت الدولة 3،491 حالة جديدة خلال 24 ساعة ، وبذلك يصل المجموع إلى 57521 حالة نشطة. توفي 7،503 بسبب الفيروس وتعافى 9،362.





وقد أدى الوباء إلى حدوث خلل كبير في سلاسل التوريد العالمية ، وزيادة حادة في التقلبات الاقتصادية وأدى إلى تدهور أسواق الأسهم ، مما يهدد الركود العالمي.