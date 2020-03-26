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أخبار العالم

للسيطرة على كورونا ..أوكرانيا تغلق الحدود في وجه الأجانب والمواطنين

الخميس 26/مارس/2020 - 06:59 م
رئيس اوكرانيا
رئيس اوكرانيا
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على صالح
قررت السلطات في أوكرانيا غلق حدود الدولة بدءا من يوم غد الجمعة، وتعليق دخول وخروج الاجانب والمواطنين، في اجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كوفيد 19 المتسبب في جائحة كورونا والتي يعاني منها جميع دول العالم. 

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده من المقرر ان تغلق حدودها ابتداء من يوم الجمعة ، بما في ذلك أمام مواطنيها. 

واضاف ان الدبلوماسيين سيهتمون بالاوكرانيين الذين يقيمون حاليا في الخارج.


ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 نحو 416 ألفا، مع أكثر من 20 ألف حالة وفاة مؤكدة من بين المصابين ، وتم شفاء أكثر من 104000 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ولقد تضررت أوروبا بشدة من جائحة COVID-19 ؛ إيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا.

وتحارب إيطاليا انتشار وباء فيروس التاجي الحاد ، وهو الأسوأ خارج الصين. وشهدت الدولة 3،491 حالة جديدة خلال 24 ساعة ، وبذلك يصل المجموع إلى 57521 حالة نشطة. توفي 7،503 بسبب الفيروس وتعافى 9،362.

وقد أدى الوباء إلى حدوث خلل كبير في سلاسل التوريد العالمية ، وزيادة حادة في التقلبات الاقتصادية وأدى إلى تدهور أسواق الأسهم ، مما يهدد الركود العالمي.
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