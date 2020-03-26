كيف تبدو الشوارع في الساعات الأولى من حظر التجول؟

خلت شوارع القليوبية تماما من المارة والسيارات حيث التزم المواطنين بقرار حظر التجول خاصة فى مدن ومراكز المحافظة إلا بعض القرى البعيدة التي استجاب أبناؤها بعد نداءات مكبرات الصوت التي انطلقت من المساجد تدعو إلى ضرورة الامتثال للقرارات لتضييق الخناق على فيروس كورونا.





كما شهدت الشوارع تواجد ملحوظا لرجال الأمن والأجهزة التنفيذية بمجالس المدن حيث استمرت سيارات الشرطة ومجلس المدينة تجوب الشوارع لتطبيق القرار وضبط اى مخالفات.





من جانبه قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما.





وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.





واشار الهجان الى أن جميع المواطنين التزموا بقرار الحظر وخلت الشوارع من المارة مشيرا إلى أنه جرى تطبيق روح القانون على المواطنين مرافقي المرضى بالمستشفيات لشراء الأدوية غير المتوفرة لذويهم أو دخول المرضى والحالات الحرجة للمستشفيات بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين الذين يتابعون عملهم لتغطية الأحداث.