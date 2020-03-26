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أخبار العالم

إيطاليا: ضحايا فيروس كورونا يتجاوزون حاجز الـ 8 آلاف

الخميس 26/مارس/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165.
في السياق ذاته أشارت السلطات إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع إلى 80539.


وأعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا في وقت سابق من اليوم أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هناك شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأعلن حاكم لومبارديا تيليو فونتانا، للصحفيين اليوم الخميس أن الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس، مضيفا: "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكان هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".

ويأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس الأربعاء.

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