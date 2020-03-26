جواز فى زمن الكورونا.. لماذا أصر عريس الأقصر على إتمام زفافه؟.. صور

بعد حظر التجمعات بقرار من رئيس الوزراء احتفل منذ قليل عروسان بالأقصر بمفردهما بملابس الزفاف على كورنيش النيل.
وشاهد المواطنون العروسين على كورنيش النيل وهم وحيدين، للاحتفال بليلة العمر، مع التقاط الصور التذكارية بعيدا عن التجمعات، و الأهل والأقارب، كإجراء وقائي حفاظا على منع التجمع.
وقال العريس "بغدادى على " إن ما يحدث في الوقت الحالي من منع التجمعات كإجراء وقائي من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لم يطفئ فرحته بلم شمله على عروسه، مشيرا إلى أنه أصر على إتمام الزفاف لأنه لا يعلم ماذا سيحدث مستقبلا لما يشهد العالم في الوقت الحالي.