عدة زوجة المتوفي عنها زوجها وهي حامل

وأكملت: إن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.

حكم كشف الطبيب على المريضة أو كشف الطبيبة على المريض ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب وسام، قائلًا: إذا ذهبت المريضة للطبيب أو ذهب المريض للطبيبة فهذا كله يرجع الى مدى قدرة الطبيب وكفاءته فى تخصصه الطبي، ووسع الشرع فى هذه الأمور قضايا العلاج، بأنه إذا ضاق الأمر إتسع، فالأصل أن يكون هناك سترًا أو حجاب للمرأة تغطي بها شعرها وجسدها مع الوجة والكفين.





وأشار الى أنه وعلمت واستمعت من الناس انه ممن يكون ممتازًا فى مجاله، وكذلك الرجل المريض إذا ذهب للطبيبة، فالأمر فى ذلك واسعا ويتعامل فى هذا على قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. يجوز ان تذهب المرأة المريضة للطبيب إذا رأته كفاءة وعلمت واستمعت من الناس انه ممن يكون ممتازًا فى مجاله، وكذلك الرجل المريض إذا ذهب للطبيبة، فالأمر فى ذلك واسعا ويتعامل فى هذا على قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها.





حكم كشف طبيب النساء على المرأة في شهر رمضان