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أيام وهتعدي.. تامر أمين: نحن في زمن كورونا ولا صوت فوقه.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 09:25 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلا:" إحنا في زمن الكورونا ولا صوت يعلو فوق صوت الكورونا ولا يوجد خبر اهم من فيروس كورونا".

وأضاف  أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة "  النهار"، أن نشرات الأخبار اليومية المحلية والدولية تتحدث عن فيروس كورونا بشكل كامل".

وتابع :" إن شاء الله أيام وهتعدي، وكما اكد الرئيس السيسي بأننا قادرون على تقليل مدة المعاناة من فيروس كورونا وذلك باتباع إجراءات وزارة الصحة و الالتزام بالحظر".

وأكمل تامر أمين:"  لدينا معاناة بسبب البقاء في المنزل لفترات طويلة ومرعوبين ونشعر بالقلق بسبب انتشار فيروس كورونا".

وقال:"  يجب أن يكون القلق لدينا قلقا إيجابيا يجعلنا نتبع الإجراءات الصحية، ويجب ألا نصل إلى القلق السلبي الذي يؤثر على جهاز المناعة".
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