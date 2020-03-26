أيام وهتعدي.. تامر أمين: نحن في زمن كورونا ولا صوت فوقه.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلا:" إحنا في زمن الكورونا ولا صوت يعلو فوق صوت الكورونا ولا يوجد خبر اهم من فيروس كورونا ".





وأضاف أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن نشرات الأخبار اليومية المحلية والدولية تتحدث عن فيروس كورونا بشكل كامل".





وتابع :" إن شاء الله أيام وهتعدي، وكما اكد الرئيس السيسي بأننا قادرون على تقليل مدة المعاناة من فيروس كورونا وذلك باتباع إجراءات وزارة الصحة و الالتزام بالحظر".





وأكمل تامر أمين:" لدينا معاناة بسبب البقاء في المنزل لفترات طويلة ومرعوبين ونشعر بالقلق بسبب انتشار فيروس كورونا".





وقال:" يجب أن يكون القلق لدينا قلقا إيجابيا يجعلنا نتبع الإجراءات الصحية، ويجب ألا نصل إلى القلق السلبي الذي يؤثر على جهاز المناعة".