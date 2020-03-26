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أخبار العالم

وزير الصحة الروماني يقدم استقالته بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:59 م
وزير الصحة الروماني
وزير الصحة الروماني يقدم استقالته بسبب كورونا
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شيماء مصطفى
قدّم وزير الصحة الروماني فيكتور كوستاش، اليوم الخميس، استقالته في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان إن فيكتور كوستاش سيحل محله نائبه نيلو تاتارو.

وأضافت أن رومانيا شهدت ارتفاعًا سريعًا في عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"، عقب عودة آلاف المواطنين من الخارج، معظمهم من إيطاليا وإسبانيا.

وسجلت رومانيا 906 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة. ويعيش 100 ألف شخص آخر في الحجر الصحي أو العزلة في المنزل.

وأثار كوستاش ضجة كبيرة أمس الأربعاء بعد أن أعلن أن الوزارة تخطط لفحص كامل سكان بوخارست، أكثر من مليوني شخص، لتحديد المصابين بكورونا، لكن لم تختبر السلطات سوى حوالي 12 ألف شخص.
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