بـ الأبيض القصير.. هند عبد الحليم تتألق بفستان جريء فى حفل خطوبتها





وأطلت بها هند عبد الحليم ، بفستان قصير أنيق باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الدانيل من الأكمام التى تبرز جمالها، وانتعلت حذاء أنيقا باللون الفضى الذى يبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الأنيق الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما تركت هند عبد الحليم ، شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.