هند عبد الحليم تتألق في أحدث إطلالاتها.. شاهد





وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة جذابة بارتدائها تي شيرت باللون النبيتي وبنطلون زيتي، وانتعلت كوتشي باللون الأبيض.





وخطفت هند عبد الحليم الأنظار، بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة.





واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها، بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





يُذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.





مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.