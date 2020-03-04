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فن

بـ إطلالة كاجوال.. هند عبد الحليم تتألق في أحدث ظهور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:57 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران
نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت وبنطلون زيتى، وانتعلت كوتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، وأحمر شفاه باللون البيج.

يُذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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