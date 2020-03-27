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محافظات

تعقيم المعازيم بالكحول.. حفل زفاف عجيب في زمن الكورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:00 ص
حفل زفاف دمياط
حفل زفاف دمياط
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زينب الزغبي

في ظل قرار الحظر المطبق على كافة انحاء الجمهورية ،ومنع اقامة الحفلات والافراح وتاجيل كافة مراسم الاحتفالات وغلق قاعات الافراح،حاول عروسين بمحافظة دمياط اتمام حفل زفافهم ورفضا التاجيل لمابعد رفع الحظر .

اراد العروسين ان يحتفلا بزفافهم على طريقتهم الخاصة ،حيث شهدت قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط ، حفل زفاف فى احد الشوارع بقرية البصارطة وسط حضور حذر من الاهل وابناء القرية.

و قام عدد من شباب القرية بتعقيم الشارع بالكامل والمنازل المحيطة بالشارع بالماء والكلور وتعقيم المعازيم بالكحول ،استعدادا لاقامة الحفل الذى اقتصر على حضور اهل العروسين وبعض الاهالى من المنطقة .

برنامج الحفل كان مقتصرا على ترديد بعض الاغانى الشعبية من قبل المعزيم والزفة الدمياطى التى صاحبت العروسين بالشارع لمدة لاتزيد عن نصف ساعه وذلك لتفادى حضور قوة امنية  تابعه لمديرية امن دمياط لفض الحفل .

جاءت فكرة اقامة حفل الزفاف امام منزل العروس هربا من قرار رئيس الوزراء المصري بإلغاء كافة الفعاليات التي تشهد تجمعات مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وسرادقات العزاء ودور المناسبات وقاعات الأعراس، تفاديا لانتشار كورونا وكذلك تطبيق قرار حظر التجول من السابعه مساءا للسادسة صباحا للمواطنين. .


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