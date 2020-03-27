يواجهون الموت.. الأطباء في كاليفورنيا يحتجون على نقص معدات مكافحة كورونا.. صور

أظهرت صور، احتجاج الطواقم الطبية وموظفي الرعاية الصحية، خارج مستشفى هايلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب نقص الإمدادات والعاملين بالمستشفى، في الوقت الذي يكافحون فيه لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتداول عدد من الأمريكيين صورًا لاحتجاج الأطباء والممرضات خارج المستشفى، حيث أكدوا أنه لا يحتوي على أي معدات وقاية شخصية أو حتى مطهر يدوي وذلك خلال تعاملهم مع العديد من المصابين بفيروس كورونا.





وأوضحوا أن هناك قلة في عدد العاملين والممرضين ما يعني أن المستشفى لم يتم تنظيفه بشكل كاف وأن مقدمي الرعاية الصحية يعملون في نوبات طويلة دون فترات راحة وبدون وقاية كافية.



