يواجهون الموت.. الأطباء في كاليفورنيا يحتجون على نقص معدات مكافحة كورونا.. صور

أظهرت صور، احتجاج الطواقم الطبية وموظفي الرعاية الصحية، خارج مستشفى هايلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب نقص الإمدادات والعاملين بالمستشفى، في الوقت الذي يكافحون فيه لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتداول عدد من الأمريكيين صورًا لاحتجاج الأطباء والممرضات خارج المستشفى، حيث أكدوا أنه لا يحتوي على أي معدات وقاية شخصية أو حتى مطهر يدوي وذلك خلال تعاملهم مع العديد من المصابين بفيروس كورونا.
وأوضحوا أن هناك قلة في عدد العاملين والممرضين ما يعني أن المستشفى لم يتم تنظيفه بشكل كاف وأن مقدمي الرعاية الصحية يعملون في نوبات طويلة دون فترات راحة وبدون وقاية كافية.
وأصبحت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، أكبر بؤرة تفشي لفيروس كورونا، حيث تجاوزت الصين في عدد الإصابات، ووصلت إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة.
وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الولايات المتحدة ستصبح يوما ما "الدولة الأكثر تضررا من جائحة الفيروس".