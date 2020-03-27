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رياضة

عدلي القيعي: هناك محاولات للوقيعة بين أحمد فتحي والأهلي

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:17 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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محمد رشاد
أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن هناك من يحاول افتعال الوقيعة بين القلعة الحمراء وأحمد فتحي نجم الفريق.


وحددت اللجنة الحادية عشرة ظهر الاثنين المُقبل موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي آخر الموسم الجاري.


وأضاف القيعي أثناء تقديمه برنامجه "ملك وكتابة" المُذاع عبر قناة الأهلي، اليوم: "أحمد فتحي بالأخص يحاول البعض الوقيعة بينه ومجلس الإدارة، وهو يعلم مدى العلاقة الخاصة الذي تربطني به، إنه اللاعب الوحيد الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي ولم نكن في فترة الانتقالات".


وتابع: "كنت في لجنة الكرة وتطرقت إلى موضوع أحمد فتحي، وأبلغتهم أنه إذا كنا نريد التعاقد مع فتحي فلن ننتظر لموسم الانتقالات، وقالوا لي إن هذا ليس الوقت للتفاوض".


وواصل: "كنت حريصًا أن ينضم فتحي للأهلي، وكيف سينهي المفاوضات مع شيفيلد".


واكمل: "سافرت إنجلترا وقابلت أحمد فتحي الساعة 1 مساءً، وجلست معه وتفاوضنا حتى الساعة 6 صباحًا، وكنا نريد الذهاب للنادي ولكن رئيس النادي وقتها كان مسافرا إلى سويسرا، ولكني أنهيت كل شىء مع مدير النادي".


وأكمل: "بعد ذلك انضم فتحي لنادي كاظمة الكويتي، وفعلت كل ذلك لأنني أعلم قيمة فتحي، لا أحد يشكك في العلاقة الشخصية بيني وبينه، ومن حق وكيله نادر شوقي أن يستخدم أي أسلوب في التفاوض، وكنت أقول لنادر (خلص لأن العلاقة فيها عشم)".


واستطرد: "لم يطلب مني أحد التدخل في ملف تجديد أحمد فتحي، ولكني تحدثت كإعلامي، وأنا على دراية بالاشخاص المسئولين عن الملف، ولكن تم اقتطاع حديثي".


واختتم: "تحدثت مع حسام عاشور، ولا يوجد لديه أي نية للرحيل عن الأهلي، ولكنه لم يضع في حساباته أن يعتزل في هذه اللحظة، وأعتقد أن الأهلي لن يتخلى عنه، وهو حاليًا أقرب للبقاء والاعتزال داخل جدران النادي".
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