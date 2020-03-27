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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات أمريكية

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض أعلن حالة الطوارىء في 10 ولايات حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

وأضاف بنس خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده البيت الأبيض حول تداعايات تفشي كورونا: " مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة".

ومساء أمس، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة الامريكية،تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة. 

وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الولايات المتحدة تصبح المركز التالي لـ  كوفيد 19، وفرض ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق، ما حد من التجمعات العامة لاحتواء الفيروس.

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