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رياضة

مدرب الأهلي يتحدث عن مستقبله مع الأحمر وفرص التتويج بأبطال أفريقيا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف السويسري ديفيد سيزا المدرب العام لفريق الأهلي عن موقف رفقة مواطنه رينيه فايلر من التجديد للقلعة الحمراء، وفرص الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وقال سيزا  في تصريحات لموقع "NAU" السويسري: "كي أكون أمينا لم أفكر كثيرا أنا أركز فقط على عملي وجعل الأهلي ينجح، أنا شخصيا معجب بالأجواء هنا وأعمل في ناد ذات مستوى رفيع هو الأهلي".

وتابع : "فرصنا في التتويج باللقب متاحة ولكن هناك فرق أخرى ذات إمكانيات جيدة تريد الفوز بالكأس".

وأضاف "أمامنا مباراتين غاية في الصعوبة ضد الوداد المغربي وهو منافس جيد".

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