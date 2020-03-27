مرتضى منصور يكشف حقيقة قرب التعاقد مع حسين بن عيادة

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدخول في مفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة والتونسي فخر الدين بن يوسف لضم احدهما لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد.





وأكد رئيس نادي الزمالك أنه لم يتم التحدث مع أي لاعب للموسم الجديد في الوقت الحالي خاصة أنه لم يتم عقد مع الجهاز الفني لمناقشة احتياجات الفريق في الموسم الجديد بشأن الصفقات أو الراحلين.









ونفى منصور التقارير الصحفية التي أشارت إلى اتجاه مجلس الإدارة لتخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط، مؤكدا على التزام النادي تجاه الحقوق المالية للاعبين والجهاز الفني وكل أفراد نادي الزمالك.