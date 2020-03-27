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رياضة

محمد صبحي يروي كواليس احترافه كرة القدم وانضمامه للزمالك

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:32 ص
محمد صبحي
محمد صبحي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف محمد صبحى، حارس مرمى نادي الزمالك، أنه عانى فى بداية حياته الكروية حيث تم تسريحه من نادى إنبى بعد 4 أشهر قضاها فى الفريق بقطاع الناشئين بعد المقاولون العرب.

أضاف صبحى خلال استضافته ببرنامج "زملكاوى" المُذاع على قناة الزمالك: "اتخذت قرارا بعد ذلك التوقيت بمقاطعة كرة القدم والاستمرار بالعمل فى ورشة والدى "نجار" خاصة وأننى كنت أحصل فى ذلك توقيت على 25 جنيهًا شهريًا".

واكمل حارس الزمالك أنه بعد ذلك التقى بأحد الكشافين الذى أكد لوالده أن مسئولى بتروجت يرغبون فى تجربته، قائلًا: "من وقتها بدأت مسيرتى فى الفريق البترولى حتى جاء عرض الزمالك الذى تم يوم عيد ميلادى.
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