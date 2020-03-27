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توك شو

ترامب يكشف عن تفاصيل حواره مع الرئيس الصيني لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:00 ص
دونالد ترامب و شي
دونالد ترامب و شي جين بينغ
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البهي عمرو
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد،قائلا: "نحن نعمل معا بشكل وثيق".

ونقل التليفزيون المصري عن ترامب قوله:"قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا ... لقد توصلت الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم قوي  ودارية كبيرة تجاه الفيروس.. نحن نعمل معا بشكل وثيق".

من جانب آخر، قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر: "مختبرات آبوت قدمت لإدارة الأغذية والأدوية اختبارا لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة".

ومساء أمس، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة الامريكية،تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة. 

وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الولايات المتحدة تصبح المركز التالي لـ  كوفيد 19، وفرض ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق، ما حد من التجمعات العامة لاحتواء الفيروس.
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