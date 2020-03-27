أخصائيون عسكريون روس يبدأون العمل على مكافحة كورونا في إيطاليا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح أن هناك أخصائيين عسكريين روس يبدأون اليوم الجعمة العمل على مكافحة كورونا في إيطاليا.





وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الأخصائيين العسكريين الروس المتواجدين في شمال إيطاليا، استكملوا عمليات التحضير، وسينخرطون اليوم في العمل على مكافحة فيروس كورونا هناك.





وأوضحت الوزارة في بيان نشرته صباح اليوم الجمعة، أن الأخصائيين الروس أجروا مع زملائهم الإيطاليين أمس الخميس عمليات استطلاع ميدانية في 4 مجمعات تابعة لإحدى دور المسنين في مدينة بيرغامو تستخدم لعلاج المصابين بكورونا، وحددوا خلال تفقد المباني والاتصالات مع موظفي المؤسسة جملة من الإجراءات العاجلة للحد من تفشي الوباء بين نزلائها.





كما حدد الأخصائيون الروس حجم الأعمال الضرورية لتعقيم المباني من الداخل إضافة إلى تطهير المناطق المتاخمة لها.





وأشار البيان إلى أنه بعد دراسة احتياجات دار المسنين بشأن طبيعة إجراءات مكافحة الفيروس، سيشرع الأخصائيون الروس في تنفيذ مهام تتعلق بمكافحة كورونا في مؤسسات طبية مماثلة في بيرغامو.





وفي وقت سابق وصلت قافلة من المعدات الخاصة مع أخصائيين عسكريين من وزارة الدفاع الروسية إلى بيرغامو، بعد أن حطت في إيطاليا تباعا 15 طائرة شحن عسكري روسية.





وتعد إيطاليا، لا سيما مناطقها الشمالية، واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 7500 شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل حوالي 75 ألف إصابة.



