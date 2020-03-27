داليا أشرف توجه رسالة مهمة للمواطنين بسبب كورونا

قالت الإعلامية داليا أشرف ، إن العالم بالكامل يواجه فيروس كورونا، مطالبة جميع المواطنين بتنفيذ تعليمات الحكومة المصرية، ويجلسون فى المنازل ولا ينزلون إلا فى الأشياء الضرورية.

وأضافت الإعلامية داليا أشرف خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن الحكومة تتخذ إجراءات على قدر الوضع الذى نواجهه، وفرض حظر التجوال من السابعة مساء إلى السادسة لمنع الاختلاط.

وأوضحت الإعلامية داليا أشرف أن الحكومة اتخذت قرارات خاصة بالتعليم والدكتور طارق شوقى أعلن عنها وذلك للحد من انتشار الفيروس الذى يهدد المصريين و العالم.

وأشارت داليا أشرف إلى أن أى شخص يصاب بنزلة برد عادية عليه أن يلتزم البيت وألا يخرج، وأيضًا الشخص العادى عليه أن يلتزم البيت ولا يخرج إلا فى الضرورة.

ولفتت الإعلامية هبة ماهر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يقوم بعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا.

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :





*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا





*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين





*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات













*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية





*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط





*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات





*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة





*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم





*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)





*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا





*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية





*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد





وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.







