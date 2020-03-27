لا يمكن تجاهلها.. 6 علامات صغيرة تكشف إصابتك بـ كورونا

أصبح معظم الناس على دراية بأن السعال الجاف والمستمر والحمى هما علامتان من علامات فيروس كورونا، ولكن أيضًا يعد فقدان الشهية وحاسة الشم من أكثر الأعراض اعتدالًا لفيروس التاجي الذي يجب أن يركز معها الأشخاص.





فهناك أيضًا أعراض أكثر اعتدالًا وأقل وضوحًا يجب الانتباه إليها، فيما يلي بعض الإشارات التي قد تشير إلى إصابتك، بحسب ما نشرت صحية "ديلي ميرور" البريطانية.





حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقد حاسة الشم والتذوق قد يعني أن لديك Covid-19، وأوصى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورًا.





وقد أوضح أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن خلايا قتل الفيروس التاجي في الأنف والحنجرة، وقالت الجمعية في بيان " أظهرت أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول الفيروس التاجي غالبا ما تكون في مناطق العيون والأنف والحنجرة".

أما عن الاعراض الأخرى التي لا يجب تجاهلها:

- التعب الجسدي.

- الإجهاد العقلي.

- فقدان الشهية.

- ألم البطن.

- إلتهاب العينين.



