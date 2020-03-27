AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لا يمكن تجاهلها.. 6 علامات صغيرة تكشف إصابتك بـ كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:34 ص
أعراض كورونا
أعراض كورونا
Advertisements
نهى حمدي
 أصبح معظم الناس على دراية بأن السعال الجاف والمستمر والحمى هما علامتان من علامات فيروس كورونا، ولكن أيضًا يعد فقدان الشهية وحاسة الشم من أكثر الأعراض اعتدالًا لفيروس التاجي الذي يجب أن يركز معها الأشخاص.

فهناك أيضًا أعراض أكثر اعتدالًا وأقل وضوحًا يجب الانتباه إليها، فيما يلي بعض الإشارات التي قد تشير إلى إصابتك، بحسب ما نشرت صحية "ديلي ميرور" البريطانية. 

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقد حاسة الشم والتذوق قد يعني أن لديك Covid-19، وأوصى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورًا.

وقد أوضح أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن خلايا قتل الفيروس التاجي في الأنف والحنجرة، وقالت الجمعية في بيان " أظهرت أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول الفيروس التاجي غالبا ما تكون في مناطق العيون والأنف والحنجرة".
أما عن الاعراض الأخرى التي لا يجب تجاهلها:
- التعب الجسدي.
- الإجهاد العقلي. 
- فقدان الشهية.
- ألم البطن. 
- إلتهاب العينين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال .. 11 علامة تؤكد الإصابة

آخرها الكورونا.. أمراض مميتة تشبه الإنفلونزا

أبرزها النزيف وفقدان الشم.. احم نفسك من أورام الأنف بهذه الطريقة

فقدان حاسة الشم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

غير الكحة الناشفة.. أعراض غير متوقعة لفيروس كورونا

بدون رشح أو حمى.. أعراض جديدة دليل على إصابتك بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الحكومة توضح حقيقة نقص إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات

بعد غيبوبة 3 سنوات.. هل يعود عبدالحق نوري للعب كرة القدم؟

كيف تصلى الجمعة بأهل بيتك؟.. المؤسسات الدينية تحدد الشروط والضوابط

على غير عادته.. لماذا وجه محمد صلاح رسالته لأبطال حرب الكورونا باللغة العربية؟

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

ما حقيقة التقاط عدوى فيروس كورونا عبر الهواء ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. 15 صورة تظهر أناقة بطلة مسلسل حكايات بنات

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

هل يعود كورونا للمتعافين مرة أخرى ؟