تعرف على موقف التليفزيون المصري من بث خطبة الجمعة اليوم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام على أن يقوم المؤذن بقول ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا ، مؤكدا أن الهدف هو حماية حياة الإنسان وأن الخطورة فى انتقال العدوى فى التجمعات، مضيفا أنه تم التنبيه بعدم فتح المساجد فى كافة محافظات الجمهور طبقًا للمصلحة الشرعية.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "48 ساعة" الذي يعرض عبر فضائية "المحور"، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام على عدم اذاعة اى خطبة لصلاة الجمعة عبر التليفزيون لا مسجلة ولا غير مسجلة ، واننى سأصلى فى منزلى اليوم الجمعة.





وأوضح وزير الأوقاف من يدعو الى فتح المساجد إما من الجهلة أو من الجماعات المتطرفة والذين يتاجرون بالدين ويستهدفون حياة البشر ، مؤكدا على مواجهة تلك الدعوات.





وأكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى تعمل لمصلحة المواطن وننطلق من ثوابت دينية ووطنية ، وأن الأمر مبنى على المصلحة الشرعية اولًا ، وأن الإسلام والديانات السماوية تحافظ على حياة الإنسان ، وإن الفقهاء يشترطون في إقامة صلاة الجمعة، وجود الأمن، والمقصود بالأمن هنا الأمن بجميع أنواعه بما فيه الأمن الصحي.





وأضاف "جمعة"، أنه نظرًا لانتشار فيروس كورونا عالميا، وأي تجمع كبير يهدد حياة الإنسان ، ومن باب المصلحة الشرعية تم تعليق صلاة الجمعة بالمساجد داعيا الله أن يرفع البلاء عن مصر وسائر البلاد .





وأشار إلي أن لا يوجد تحايل على الشرع ولا على القانون بمعنى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة، أمام المسجد أو فى الشوارع او الاندية واو الطرقات ، وصدرت فتوى دينية من الأزهر ودار الإفتاء بذلك.





وتابع بان الأزهر أغلق المسجد وهكذا الكنيسة ، ولا يجوز انعقاد صلاة الجمعة خلف التلفزيون ولا الانترنيت فى ظل هذه الظروف ، وان صلاة الجمعة تصلى ظهرًا فى المنازل





وفى الختام أكد أنه سيتعامل بحزم وبكل قوة لمن يخالف القانون ويخالف تعليمات وزارة الأوقاف ، وأن أى إنسان يعمل بوزارة الأوقاف سواء خطيب أو غيره ويخالف تعليمات فى هذا التوقيت ويهدد حياة البشر سيتم إنهاء خدمته وتحويله للتحقيق



