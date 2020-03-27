مدرب الهلال السعودي: قادرون على لعب 10 مباريات في الأسبوع





وفي حالة عودة النشاط الرياضي سوف يكون جدول مباريات الهلال مضغوط جدًا بسبب منافسته على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والذي يتصدره برصيد 51 نقطة إلى جانب تأهله لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وبالطبع منافسته على الأحتفاظ باللقب الآسيوي الذي حققه الموسم الماضي.





وفي ظل ذلك التزاحم في عدد المباريات صرح ماتيو سباتافورا، مدرب اللياقة بجهاز الروماني رازفان لوتشيسكو بأن لاعبي الهلال قادرين على خوض 10 مباريات في أسبوع نظرًا للمستوى البدني الرائع للاعبين وألتزامهم بتعليمات الجهاز الفني بالقيام بالتدريبات المنزلية والحفاظ على حمية غذائية صحية تجعلهم مستعدين لعودة النشاط في أي وقت .









وأختتم الإيطالي كلامه بأن نادي الهلال هو الأكثر اكتمالا بقارة آسيا على جميع النواحي و الدليل هي تتويجه بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

تواجه الفرق السعودية على رأسها نادي الهلال المجهول حتى الآن نتيجة تعليق المسابقات الرياضية في المملكة لأجل غير مسمى بعد انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" في كافة انحاء العالم.