استمرار أعمال تطهير كافة المراكز والأحياء بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة المرافق والمنشآت الخدمية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني في مختلف المناطق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لكافة الأجهزة المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة واستمرار حملات التطهير والتعقيم دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق محافظة أسيوط من منشآت خدمية وحيوية ومدارس ومعاهد أزهرية ودور عبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات ومواقف السيارات وكافة المرافق في المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين كما شدد على مواصلة شن الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق ببين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لاستغلال المواطنين.

وأوضح المحافظ أن قيادات المحافظة تتابع خطة التطهير اليومي والتعقيم وانضباط الأسواق مع إدارات الأحياء والاجهزة المختلفة حيث يتابع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ تنفيذ الخطة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد مراكز الشمال.

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة والاهتمام بالنظافة حفاظًا على الصحة العامة وفقًا لإرشادات وزارة الصحة لافتا إلى الانعقاد المستمر لغرفة العمليات والأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لتلقى البلاغات الواردة وسرعة التعامل الفورى من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.