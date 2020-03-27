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رياضة

حلم ليفربول في خطر.. أندية الدوري الإنجليزي تؤيد إلغاء البريميرليج

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:07 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
يرغب عدد كبير من أندية مسابقة الدوري الإنجليزي، في إلغاء الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الأسبوع الماضي، تمديد إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، حتى 30 إبريل المقبل.

وذكرت صحيفة " ديلي ميلي" البريطانية، أن عددا كبيرا  من الأندية يرغب في إلغاء الموسم الحالي، على الرغم من مواففتها الأسبوع الماضي، على مد إيقاف الدوري الإنجليزي فقط.

وأضافت الصحيفة، أن البعض يخشى غضب نادي ليفربول، الذي اقترب من حسم مسابقة الدوري الإنجليزي، وبعض كبار الشخصيات في كرة القدم الإنجليزية يرون أنه لامكان لا كرة القدم في الوقت الراهن.

ويحتاج ليفربول للفوز بثلاث مباريات من أصل 9 مباريات للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد حرمان 30 عاما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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