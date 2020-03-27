ما مصير طلاب الشهادة البريطانية في مصر بعد أزمة كورونا وتعليق الدراسة ؟ .. وزير التعليم يرد

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحًا وافيا لمصير طلاب الشهادة البريطانية في مصر ، في ظل ظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما قاله وزير التربية والتعليم بشأن مصير طلاب الشهادة البريطانية في مصر:





- من الصف الأول حتى التاسع: سيجري الطلاب مشروع بحثي من خلال إدارة المدرسة للانتقال إلى الصف الأعلى.





- الصفوف (6 و8 و9) كان من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات من انجلترا ولكن هذا الامتحان تم إلغاؤه : وقد قامت الوزارة بمخاطبة المركز الثقافي البريطاني لرد رسوم هذه الاختبارات لمن دفعها





- الصفوف (10 و11 و12): تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البريطاني لمعرفة آخر قرارات جهات الاعتماد بشأن طريقة تقييم الطلاب في ظل الظروف الحالية ، ولذا مازالت الوزارة تنتظر القرارات النهائية لتحديد أسلوب التقييم.



