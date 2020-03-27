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تعليم

ما مصير طلاب الشهادة البريطانية في مصر بعد أزمة كورونا وتعليق الدراسة ؟ .. وزير التعليم يرد

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:04 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحًا وافيا لمصير طلاب الشهادة البريطانية في مصر ، في ظل ظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما قاله وزير التربية والتعليم بشأن مصير طلاب الشهادة البريطانية في مصر:

-  من الصف الأول حتى التاسع: سيجري الطلاب مشروع بحثي من خلال إدارة المدرسة  للانتقال إلى الصف الأعلى.

- الصفوف (6 و8 و9) كان من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات من انجلترا ولكن هذا الامتحان تم إلغاؤه : وقد قامت الوزارة بمخاطبة المركز الثقافي البريطاني لرد رسوم هذه الاختبارات لمن دفعها 

-  الصفوف (10 و11 و12): تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البريطاني لمعرفة آخر قرارات جهات الاعتماد بشأن طريقة تقييم الطلاب في ظل الظروف الحالية ، ولذا مازالت الوزارة تنتظر القرارات النهائية لتحديد أسلوب التقييم.

- بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي  للانتقال إلى الصف الأعلى ويضاف نتيجته إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول ، أما عن طلبة الصف ١٢  فسيتم اختبار هذه المواد مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع.
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