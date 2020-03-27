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محافظات

تعديل منظومة العدادات مسبوقة الدفع لضمان استمرار خدمة المياه بسوهاج

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:52 م
اللواء محمد بدري
اللواء محمد بدري رئيس مباه سوهاج
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خالد رياض

قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب ان الشركة اتاحت العديد من الوسائل للمواطنين لسداد الفواتير وذلك من خلال خدمة الدفع الإلكتروني فورى وتطبيق التليفون المحمول 125.


ولفت الي ان ذلك يأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واقرار حظر تنقل المواطنين من السابعة مساءً حتى السادسة مساءً.

 

وأكد رئيس مياه سوهاج ان مراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع تستقبل جميع العملاء بداية من يوم السبت 28 مارس الجاري حتى 2 ابريل القادم لإعادة تهيئة الكروت الخاصة بشحن العدادات وفقًا لخطة الاجازات الجديدة التي اقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان استمرار عمل العداد في تقديم الخدمة بدون انقطاع اعتبارًا من 29 مارس الجاري حتى 30 ابريل المقبل.

 

وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العملاء المستفيدين من العدادات مسبوقة الدفع بسرعة التوجه لمراكز شحن العدادات والشحن بأية قيمة لإعادة تهيئة الكارت الخاص بكل عميل وان الشركة تقوم بالاتصال بالعملاء الحاصلين على العدادات الذكية لحثهم على الشحن لتفعيل خطة الاجازات الجديدة.

 

يذكر انه تم تعليق العمل بجميع مراكز خدمة العملاء وان الشركة تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عن طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى والرقم 0932301297 من اى تليفون محمول والرقم 01207125125 من الواتس اب.

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