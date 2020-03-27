كورونا يضرب الدوري المصري.. إصابة أول لاعب كرة قدم

أعلن محمد مجدي مدافع فريق النادي الإسماعيلي، دخوله الحجر الصحي لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ويعد محمد مجدي أول لاعب كرة قدم يصاب بفيروس كورونا في مصر.





ونشر اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرتدي كمامة وكتب عليها: "اللي بيحبني يدعيلي، أنا في أوضة الحجر الصحي".





وأضاف محمد مجدي: "بطلب من كل أعضاء النادي أنها تدعيلي".





جدير بالذكر أن أول حالة كورونا ظهرت في الرياضة المصرية كانت لـ وليد عبد الله مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة بدورى القسم الثالث بالأقصر.





يذكر ان اتحاد الكرة، أعلن الثلاثاء الماضي، تمديد إيقاف مسابقة الدروي لمدة إسبوعين، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.