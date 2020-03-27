AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسى ونظيره التونسى يبحثان هاتفيا جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية".

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاتصال تناول  بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

 كما تم التباحث بشأن تعزيز التعاون المشترك علي المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خاصةً في اطار  عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية. 

وعلي صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر لليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، مع رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من برلين إلى الجزائر .. هل ينجح العالم فى مواجهة الأطماع التركية فى ليبيا ؟

الاتحادية اليوم .. الرئيس يتلقى اتصالين هاتفيين من أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي .. ويؤكد أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية

السيسي لـ عبد المجيد تبون: مصر تدعم الجزائر فى مواجهة الإرهاب

مباحثات شكري في ألمانيا والمباحثات العسكرية مع السنغال أبرز ما تناولته الصحف

الرئاسة فى أسبوع.. السيسي يتلقى اتصالا من ترامب ويجتمع بـ 6 وزراء ومسئولين من عدة دول ويتابع كورونا مع وزيرة الصحة

بحثا سد النهضة وأزمة ليبيا .. السيسى لـ ميركل: نتضامن مع حكومة وشعب ألمانيا إزاء أزمة كورونا

ترشيحاتنا

أول ظهور لـ رئيس وزراء بريطانيا بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

إصابة طفل حديث الولادة بـ كورونا.. تفاصيل

بعد ترويج شائعة إصابة كورونا .. ماذا فعلت الدولة مع طبيب أسوان؟

بعد عود البطل.. حسن شاكوش يتحدى كورونا بأغنية جديدة

كورونا فى تراجع.. أرقام مبشرة فى السعودية.. تفاصيل

كورونا في ايران: ارتفاع عدد الوفيات لـ 2378 حالة.. و32300 إصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر محذرا: 5 أخطاء نفعلها عند استخدام الكلور

للوقاية من كورونا.. الطريقة الأمثل لتعقيم البيت في الحجر المنزلي

إصابة طفل حديث الولادة بـ كورونا.. تفاصيل