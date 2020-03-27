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أخبار العالم

القائمة تطول.. كورونا يختطف ملوك ورؤساء ووزراء وقادة جيوش دول العالم

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:35 م
قادة العالم
قادة العالم
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أحمد محرم
يطل يوميًا كبار قادة ومسؤولي دول العالم على شعوبهم لإعلان التطورات الخاصة بانتشار وباء كورونا، لكن مع فقدان السيطرة تمامًا على الفيروس القاتل أصبح بعضهم يطل ليعلن إصابته شخصيًا.

ونشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".

وبدوره، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة به أكدت إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه قيد الحجر الصحي الآن.



وكان كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عامًا) قد أعلن في 19 مارس أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية، وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نُشر على تويتر.

وفي اليوم ذاته أُعلنت إصابة ألبرت الثاني أمير موناكو بفيروس كورونا، وقال القصر إن الأمير بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص، وأن "وضعه الصحي لا يثير أي قلق".

وقبلها في 13 مارس، أُعلنت إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا.

وسوى هؤلاء راحت الاخبار تتلاحق حول إصابة قادة ومسئولين كبار حول العالم بفيروس كورونا، منهم:

النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري

مساعدة الرئيس الإيراني لشئون المرأة معصومة ابتكار

وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني

وزير الثقافة والسياحة الإيراني علي أصغر مونسان

نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو

وزيرة الدولة البريطانية لشئون سلامة المرضى نادين دوريس

وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير

وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو

وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن

رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي ألكولومبري

وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي

وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر اعمارة

وزير البيئة البولندي مايكل ووس

القائد العام للقوات المسلحة البولندية الجنرال أروسلاف ميكا 

رئيس هيئة أركان الجيش الإيطالي سالفاتوري فارينا

رئيس الأركان الفلبيني فيليمون سانتوس
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