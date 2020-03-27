وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة إمامين ومفتش خالفوا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بإنها ء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد، بمديرية أوقاف شمال سيناء، لصعوده منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.





كما قرر إنهاء خدمة عبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني، إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط ، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات ، وعدم مراعاة الظروف الراهنة.





كما قرر الوزير إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي، المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق وقت صلاة الظهر ، تاركًا عمله المكلف به ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة .



