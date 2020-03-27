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ديني

وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة إمامين ومفتش خالفوا تعليمات تعليق صلاة الجمعة

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:41 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بإنهاء خدمة عبد المولى حسن متولي نخلة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف بئر العبد، بمديرية أوقاف شمال سيناء، لصعوده منبر زاوية الرحمة الكائنة بشارع رضوان التابعة لإدارة أوقاف عين شمس بمديرية أوقاف القاهرة وإلقاء خطبة الجمعة ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

كما قرر إنهاء خدمة عبد الله محمد أحمد إبراهيم البسيوني، إمام وخطيب بمديرية أوقاف دمياط ، لقيامه بإلقاء خطبة الجمعة في أرض زراعية تتبع ناحية كفر الجنينة – مركز نبروه – بمحافظة الدقهلية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات ، وعدم مراعاة الظروف الراهنة.

كما قرر الوزير إنهاء خدمة حسن السيد أحمد الطهراوي، المفتش بإدارة أوقاف شرق الزقازيق بمديرية أوقاف الشرقية، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين بالطريق العام بقرية المسلمية مركز الزقازيق وقت صلاة الظهر ، تاركًا عمله المكلف به ، وذلك بالمخالفة للتعليمات وعدم مراعاة الظروف الراهنة .

وأكدت وزارة الاوقاف في بيان لها أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملًا ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة.
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