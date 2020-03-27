ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 409

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر ارتقاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 409 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 26.





في سياق آخر ذكرت قالت وكالة الانباء الفرنسية، إن 25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.





وفي وقت سابق ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من خطورة الوضع الحالي لفيروس كورونا خاصة في أوروبا إلا أن هناك مؤشرات مشجعة على تباطؤ في انتشار الفيروس.



