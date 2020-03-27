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أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 409

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:21 م
ارتفاع عدد الإصابات
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 409
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الجزائر ارتقاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 409 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 26.

في سياق آخر ذكرت قالت وكالة الانباء الفرنسية، إن  25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.

وفي وقت سابق ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من خطورة الوضع الحالي لفيروس كورونا خاصة في أوروبا إلا أن هناك مؤشرات مشجعة على تباطؤ في انتشار الفيروس.

وتبلغ الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أوروبا 60% من إجمالي الإصابات العالمية، أما الوفيات فتمثل 70% من إجمالي الوفيات.
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