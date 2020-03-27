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أخبار العالم

تركيا : عزل 12 قرية وبلدة بشكل كامل بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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أعلن وزير الداخلية التركي عزل 12 قرية وبلدة بشكل كامل في بلاده بسبب فيروس كورونا.

في الوقت نفسه ، قالت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن  25 ألف شخص توفوا حول العالم نتيجة إصابتهم بـ فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن غالبية الوفيات في أوروبا.

وقال مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغي إنه على الرغم من أن وضع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في القارة العجوز "لا يزال مقلقا جدا"، إلا أن هناك "مؤشرات مشجعة" على تباطؤه. ورحب كلوغي بالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومات الدول الأوروبية للحد من انتشار المرض.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن نتائج فحص فيروس كورونا الخاصة به أكدت إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه قيد الحجر الصحي الآن.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن نتائج فحص رئيس الوزراء بوريس جونسون كشفت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر بوريس جونسون مقطع فيديو يعلن فيه إصابته بكورونا قائلًا "شعرت ببعض الأعراض وأجريت فحصًا وتبينت إصابتي بفيروس كورونا، وبناء على نصيحة الاطباء أنا منعزل تمامًا وأمارس عملي من المنزل".
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