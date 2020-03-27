ديبالا يتحدث عن تجربته مع فيروس كورونا لأول مرة

يثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابته العديد من أفراد المنظومة الرياضية، وتسببه في توقف النشاط الكروي.





وكان الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس، كشف عبر حسابه الشخصي منذ أيام، تعرضه للإصابة بكورونا، بعد أن أثبتت الفحوصات وصول الفيروس إليه.





وتحدث ديبالا، اليوم الجمعة، بشأن تجربته مع كورونا، ومدى تعافيه، وكيف شعر بأنه مصاب بالفيروس، في تصريحات أطلقها لقناة ناديه الرسمية.





وصرح الجناح الأرجنتيني بقوله: "أنا أفضل بكثير بعد الأعراض القوية التي عانيت منها خلال الأيام الأخيرة، أحاول التدرب حاليًا".





وتابع: "شعرت بأنه لا يمكنني التنفس، ولم أكن قادرًا على فعل أي شيء، بعد مرور خمس دقائق فقط شعرت بأن جسدي منهك".





واختتم: "شعرت كذلك بآلام قوية في عضلاتي، ولكن الآن أشعر بأنني أفضل بكثير".





يذكر أن ديبالا اللاعب الثالث المصاب في صفوف يوفنتوس، حيث سبقه الفرنسي بليز ماتويدي، ومن قبله المدافع الشاب دانييل روجاني.