التزام محلات القاهرة والجيزة بقرار الإغلاق يوم الجمعة.. فيديو

التزم أصحاب المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم وغيرها بمحافظة الجيزة والقاهرة، بقرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت، الذي أقره مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير وذلك لتقليل انتشار العدوى بقدر المستطاع.





ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا، وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أي أخطار قد يتعرضون لها.





وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وتصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.



