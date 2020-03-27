التزام محلات القاهرة والجيزة بقرار الإغلاق يوم الجمعة.. فيديو

التزم أصحاب المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم وغيرها بمحافظة الجيزة والقاهرة، بقرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت، الذي أقره مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير وذلك لتقليل انتشار العدوى بقدر المستطاع.
ويستمر حظر التجول حتى ٦ صباحا يوميا، وتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، ولحماية المواطنين من أي أخطار قد يتعرضون لها.
وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وتصل إلى الحبس، في حالة خرق حظر التجوال.
وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".