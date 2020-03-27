أستاذ ميكروبيولوجي: كورونا ضعيف جدا ويمكن الانتصار عليه بهذه الطريقة.. فيديو

قالت الدكتورة ابتسام حماد، نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، إن ما يقال إن فيروس كورونا المستجد غاز السارين، أمر عار تماما من الصحة، مؤكدة أنه فيروس خطير منتشر في العالم ويمكن الانتصار عليه.





وأضافت حماد، في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة: "أن كورونا فيروس يتكون مما يعرف بـ الار ان ايه، وينتشر ب سرعة، ويمكن السيطرة عليه، بسهولة عن طريق الوقاية وتقوية الجهاز المناعي والقدرة على التحمل ".





وأكدت نائب رئيس جامعة حلوان أستاذ الميكروبيولوجي، أن الفيروسات كائنات صغيرة جدا، ولا ترى بالعين المجردة.