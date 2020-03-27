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محافظات

الحماية المدنية بأسوان تنفذ أعمال تطهير للشوارع والميادين.. صور

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:59 م
الحماية المدنية بأسوان
الحماية المدنية بأسوان تنفذ أعمال تطهير للشوارع والميادين
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شاذلى عبد الفتاح

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة لتحقيق السيطرة الكاملة بشأن المواجهة والمجابهة لإنتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وفى هذا الإطار قامت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان بناء على توجيهات اللواء هشام فاروق مساعد الوزير مدير الأمن بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين الرئيسية بمدينة أسوان وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة هذا الفيروس .

 

وبالتوازى مع ذلك قامت المديرية عن طريق فرق الإنتشار السريع  بعمل الفحص الحرارى للمواطنين القادمين من محطة السكك الحديدية.

 

فيما قامت إدارة المتوطنة بالمديرية عن طريق فرقها المتخصصة في القيام بأعمال تطهير وتعقيم قسم الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان .

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بإتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

 

 وأقرأ أيضًا :

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الحماية المدنية بأسوان تنفذ أعمال تطهير للشوارع والميادين.. صور
الحماية المدنية بأسوان تنفذ أعمال تطهير للشوارع والميادين.. صور
الحماية المدنية بأسوان تنفذ أعمال تطهير للشوارع والميادين.. صور
الحماية المدنية بأسوان تنفذ أعمال تطهير للشوارع والميادين.. صور
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