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أخبار العالم

كورونا يجبر الملكة إليزابيث على كسر تقليد متبع منذ 272 عاما

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:05 م
الملكة اليزابيث في
الملكة اليزابيث في موكب احتفال بعيد ميلادها
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رحيم يسري
في مفاجأة للبريطانيين، أعلن  قصر باكنجهام أن موكب عيد ميلاد الملكة إليزابيث لن يتم  بشكله التقليدي في ظل انتشار جائحة كورونا، وذلك تزامنا مع إعلان إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا.

وقال قصر باكنجهام في بيان "تماشيا مع رؤية الحكومة، تم الاتفاق على أن موكب عيد ميلاد الملكة ، المعروف باسم Trooping the Colour ، لن يتم  بشكله التقليدي".

وأوضح القصر أنه يفكر في عدد من الخيارات الأخرى للسماح بإجراء الاحتفالات "بطريقة مختلفة عن تلك التي اعتدنا عليها".

ومع ذلك فإن ذلك الاحتفال بشكله الجديد لن يتم إلا بالاتفاق مع إرشادات الحكومة.

ويعد موكب  Trooping the Colour تقليد بريطاني متبع منذ 1748، حيث يحتفل كل من جلس على العرش الملكي بعيد ميلاده بهذه الطريقة منذ عصر تشارلز الثاني.

وفي هذا الحدث، يشارك أكثر من 1000 جندي ومئات الأحصنة وعربات الخيول وحاملي الآلات الموسيقية في موكب ضخم للاحتفال بميلاد ملك عرش بريطانيا.
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