AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تونس

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:06 م
ارتفاع عدد الوفيات
ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تونس
Advertisements
قسم الخارجى
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بتونس إلى 7 إثر إصابتهم بفيروس كورونا.


وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن المصاب بفيروس ''كورونا'' والمقيم بجناح العزل الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، توفي مساء اليوم، الجمعة.

وأشارت إلى أنها حالة الوفاة الثانية في صفاقس، بعد الحالة الأولى المتعلقة بالمصاب منذ أيام أصيل جهة المحرس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي.
  
جدير بالذكر أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة في ولاية صفاقس بلغ 11 حالة، بمن فيهم المتوفيان الإثنان (من جملة 119 تحليلا وقع إجراؤه منذ انطلاق عملية التقصي في الجهة).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قفزة غير متوقعة..أمريكا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

تونس تلغي جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا

بسبب كورونا.. تونس تعلق الدراسة في جميع المراحل التعليمية

رحلة الرعب.. تفاصيل مثيرة في قصة هروب كهل تونسي مصاب بـ كورونا إلى فرنسا

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البرازيل

ترشيحاتنا

الموت يداهم عائلة المطرب حكيم

وزيرة الصحة تحذر المصريين من الأسبوع السابع لـ فيروس كورونا .. شاهد

كلوب يدخل فى نوبة بكاء .. اعرف السبب

لماذا لم يترك جورج سيدهم وصية قبل رحيله.. اِعرف الحقيقة

نشروا إسقاطات تحريضية.. ضبط 3 فى السعودية بسبب شائعات كورونا

لماذا توفيت 30 حالة بسبب كورونا فى مصر؟.. الصحة تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. هاني الناظر يعلن مفاجأة عن علاج كورونا

دراسة تحذر: فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأقنعة الجراحية لـ7 أيام

أجبرتها على الاختفاء.. 10 صور لـ كندة علوش مع ابنتها