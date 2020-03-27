ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بتونس إلى 7 إثر إصابتهم بفيروس كورونا.









وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن المصاب بفيروس ''كورونا'' والمقيم بجناح العزل الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، توفي مساء اليوم، الجمعة.





وأشارت إلى أنها حالة الوفاة الثانية في صفاقس، بعد الحالة الأولى المتعلقة بالمصاب منذ أيام أصيل جهة المحرس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي.

جدير بالذكر أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة في ولاية صفاقس بلغ 11 حالة، بمن فيهم المتوفيان الإثنان (من جملة 119 تحليلا وقع إجراؤه منذ انطلاق عملية التقصي في الجهة).