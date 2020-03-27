فى العدد الجديد من أخبار اليوم .. عمرو الخياط يكتب: المتفرجون على الدولة

تتناول جريدة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي، عمرو الخياط عددا من الملفات والموضوعات الهامة ، خلال عدد السبت ، حيث تصدر الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره التونسى قيس سعيد مانشيت الجريدة ، وجاء تحت عنوان « توافق مصرى - تونسى على إنهاء الأزمة الليبية.. تعزيز التعاون الاقتصادى وجهود مكافحة فيروس «كورونا».



وتضمن العدد مقالا هاما للكاتب الصحفي عمرو الخياط تحت عنوان «المتفرجون على الدولة» ، كما نشرت الجريدة ملفا يتضمن جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ومن بين الأخبار التى تناولتها الجريدة « إصابة رئيس وزراء بريطانيا بكورونا..وأمريكا تتصدر الإصابات.. وإيطاليا الوفيات»، وكذلك خبرا تحت عنوان « عزل منزلى 28 يوما للعائدين من الخارج وأسرهم».

ومن بين الأخبار التي أبرزتها الجريدة ،« فى الموازنة الجديدة 323 مليار جنيه للدعم و332 مليارا للأجور»، «التزام القطاع الخاص برواتب وحوافز العاملين»