وزير التعليم يرد على استفسارات متابعيه عبر فيس بوك

وتمثلت الأسئلة والإجابات التي نشرها وزير التعليم منذ قليل فيما يلي:

* بخصوص كود الطالب .. كيف يحصل عليه طلبة المنازل والخدمات؟

الإجابة: من خلال الموقع الذي تم أطلقته وزارة التربية والتعليم





* بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة الذين لا يتعاملون مع "اوفيس 365" كيف سيتواصلون مع طلابهم خلال الفترة القادمة؟

الإجابة : من خلال منصة edmodo التي لا تحتاج لـ أوفيس 365





* بخصوص تسليم شرائح الانترنت الخاصة بتابلت الصفين الاول والثاني الثانوي ، هل المدارس عليها اعتماد الاوراق المطلوبة لاستلامها؟

الإجابة : المدرسة ليس لها أي علاقة بالتعاقد على خطوط التابلت ولكن الموضوع بين ( الشركة والطالب/ولي الأمر)





* هل مطلوب من طلبة المنازل بالصف الأول والثاني الثانوي وذوي الاحتياجات الخاصة أبحاث ام سيتم اختبارهم بطرق أخرى؟

الإجابة : نعم سيتم تقييمهم بناء على مشروعات بحثية يقومون بتقديمها ، وسيتم شرح تفاصيلها يوم 5 أبريل 2020