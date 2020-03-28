وزير التعليم يرد على استفسارات متابعيه عبر فيس بوك

قدّم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجابات لعدد من الاستفسارات التي تشغل الرأي العام بعد القرارات الأخيرة.
وتمثلت الأسئلة والإجابات التي نشرها وزير التعليم منذ قليل فيما يلي:
* بخصوص كود الطالب .. كيف يحصل عليه طلبة المنازل والخدمات؟
الإجابة: من خلال الموقع الذي تم أطلقته وزارة التربية والتعليم
* بالنسبة لمعلمي المدارس الخاصة الذين لا يتعاملون مع "اوفيس 365" كيف سيتواصلون مع طلابهم خلال الفترة القادمة؟
الإجابة : من خلال منصة edmodo التي لا تحتاج لـ أوفيس 365
* بخصوص تسليم شرائح الانترنت الخاصة بتابلت الصفين الاول والثاني الثانوي ، هل المدارس عليها اعتماد الاوراق المطلوبة لاستلامها؟
الإجابة : المدرسة ليس لها أي علاقة بالتعاقد على خطوط التابلت ولكن الموضوع بين ( الشركة والطالب/ولي الأمر)
* هل مطلوب من طلبة المنازل بالصف الأول والثاني الثانوي وذوي الاحتياجات الخاصة أبحاث ام سيتم اختبارهم بطرق أخرى؟
الإجابة : نعم سيتم تقييمهم بناء على مشروعات بحثية يقومون بتقديمها ، وسيتم شرح تفاصيلها يوم 5 أبريل 2020