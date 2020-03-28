حسام عاشور.. مسمار منتصف الأهلي بين مطرقة الاعتزال وسندان لقب عالمي

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على كرة القدم جلسة مع حسام عاشور قائد الفريق ، وناقش خلالها

موقفه النهائي بعد قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر بعدم الحاجة إلى جهوده بدءًا من الموسم المقبل.