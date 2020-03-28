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رياضة

حسام عاشور.. مسمار منتصف الأهلي بين مطرقة الاعتزال وسندان لقب عالمي

السبت 28/مارس/2020 - 05:11 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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محمد رشاد
كتب النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي نهاية واحد من أهم أساطير القلعة الحمراء  الذين لم يرتدوا أي قميص طوال تاريخهم سوى قميص المارد الأحمر وهو حسام محمد عاشور سند.



وبلغت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، في اجتماعها مع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.

وبعد إبلاغ إدارة النادي الأهلي حسام عاشور بهذا القرار وبذلك قد تم كتابة نهاية اللاعب في النادي ولكن تاريخه الذي سطره بالذهب داخل جدران النادي سيبقى طوال التاريخ  مضيئًا وشاهد على كل نقطة عرق سقطت منه. 

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف العام على كرة القدم جلسة مع حسام عاشور قائد الفريق ، وناقش خلالها موقفه النهائي بعد قرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر بعدم الحاجة إلى جهوده بدءًا من الموسم المقبل.

وتعهد الخطيب لعاشور بتنظيم مباراة اعتزال تليق به بجانب تعيينه في منصب إداري بالنادي وظهوره بشكل منتظم على قناة الأهلي.

حسام عاشور مؤمنًا بأنه ما زال قادرًا على العطاء فى عالم الساحرة المستديرة ، مما يدفعه للتفكير كثيرا فى مستقبله ما بين الموافقة على عرض الأهلي أو اللجوء إلى اللعب فى أحد الأندية السعودية خلال الموسم القادم ، وذلك للتطلع إلى تحقيق هدف مهم وغالي ورقم مميز لعاشور وهو لقب الأكثر تتويجًا بالبطولات على مستوى العالم حيث لم يفصله سوى 5 ألقاب فقط لمعادلة رقم البرازيلي داني ألفيش بتحقيق 42 لقابًا حال عدم تتويجه مع فريقه الحالي ساو باولو البرازيلي  خلال الموسم الحالي.

ويسعي نادي الاتحاد السعودي في ضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم ، بعدما دخل  دائرة اهتمامات أحد أعرق الأندية السعودية وهو الاتحاد بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

وذكرت قناة "أبو ظبي الرياضية"، أن اتحاد جده الذي يلعب في الدوري السعودي وضع قائد الأهلي ضمن خياراته في الموسم المقبل، وهو النادي الذي اشتهر بالتواجد الناجح للاعبين العرب في صفوفه، وآخر اللاعبين المصريين هناك كان محمود عبد المنعم كهربا صانع لعب الأهلي المصري الحالي.

حسام عاشور وضعه الحالي أصبح صعبا ، فهو أمام خيارين كلاهما مر إما الإعتزال في النادي الأهلي الذي لم يلعب لغيره والخروج من الباب الكبير وخسارة المنافسة على لقب الأكثر تتويجا فى العالم  .. وما بين اللعب لغير النادي الأهلي الذي سيعد أمرًا صعبا لمسار الأهلي الصلب .
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