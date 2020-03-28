مهرجان إعصار محلي محطوط عليه كورونا يهز السوشيال ميديا.. فيديو





نجح مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال، في تخطي الـ 138 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب ، بالرغم من الهجوم عليه ووقف مقدميه من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وحصد مهرجان بنت الجيران المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود.





استغلت شابة تدعى ساندرا سامح تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم من جهة، ونجاح مهرجان بنت الجيران من جهة أخرى، ونشرت أغنيتها سكر محلي محطوط على كورونا، والتي غيرت فيها كلمات المهرجان الشهر.وقد تداولت الأغنية خلال الساعات الماضية على نطاق واسع، خاصة وأن كلماتها مناسبة للحالة التي نعيشها هذه الأيام.