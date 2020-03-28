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رياضة

3 ممنوعات على لاعبي الإسماعيلي خلال الحجر المنزلي

السبت 28/مارس/2020 - 06:51 ص
نادى الأسماعيلى
نادى الأسماعيلى
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محمد رشاد
حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم  بنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز ، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى ، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن ، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق ، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولي الفرنسي ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر في يناير الماضى، قاد الفريق في 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدوري + مباراتين في البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم .

ورغم أن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، طلب المدرب الفرنسي السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص على متابعة الأوضاع في فرنسا و ضحايا كورونا هناك من داخل فندق الاسماعيلي الذي قامت إدارة النادي بتعقيمه وتطهيره خوفا من تفشي الفيروس.
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