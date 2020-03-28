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فن

وداعًا ياصاحب القلب الأبيض.. حمدى المرغنى ينعى الفنان الراحل جورج سيدهم

السبت 28/مارس/2020 - 07:28 ص
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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سيد احمد
نعى الفنان حمدى المرغنى الفنان الراحل جورج سيدهم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


ونشر صورة له وعلق عليها قائلا " رحمة الله عليك ياأستاذنا ...اللهم أسكنه فسيح جناتك 🙏
وداعًا ياصاحب القلب الأبيض 👋 " .



وسيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني بعدما أعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما.


و يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.
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