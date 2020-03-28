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مرأة

عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها

السبت 28/مارس/2020 - 07:55 ص
رنا سماحة
رنا سماحة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة رنا سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة  لها و علقت "النهاردة اقدر اقول اني بقيت فتاة ثلاثينية".

وتابعت " ايووه ...دلوقتي حالًا بقى عندي ٣٠ سنة ومبسوطه وفخورة بكل يوم في عمري سواء كان يوم حلو اتبسطت واستمتعت بيه  او يوم صعب وطلعت منه بدرس ف حياتي قابلت ناس كتير ومريت بمواقف كتير واتعلمت... اتعلمت كتييييير اوي المهم مش هطول عليكوا  يلا قولولي كل سنة وأنا طيبه عيد_ميلادي يييييييييي".

تعد رنا سماحة من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات التى البسيطة و العصرية و الغير مبالغ فيها، كما تتسم رنا سماحة  بذوق رفيع فى  اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات  الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء  الملابس الكلاسيك و الفورمال.

وتحرص رنا سماحة على  تنسيق قطع الاكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم  بتطبيق  تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.

عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها
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