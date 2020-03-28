عصرية و بسيطة.. شاهد أبرز إطلالات رنا سماحة فى عيد ميلادها

حرصت الفنانة رنا سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها و علقت "النهاردة اقدر اقول اني بقيت فتاة ثلاثينية ".





وتابعت " ايووه ...دلوقتي حالًا بقى عندي ٣٠ سنة ومبسوطه وفخورة بكل يوم في عمري سواء كان يوم حلو اتبسطت واستمتعت بيه او يوم صعب وطلعت منه بدرس ف حياتي قابلت ناس كتير ومريت بمواقف كتير واتعلمت... اتعلمت كتييييير اوي المهم مش هطول عليكوا يلا قولولي كل سنة وأنا طيبه عيد_ميلادي يييييييييي".





تعد رنا سماحة من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات التى البسيطة و العصرية و الغير مبالغ فيها، كما تتسم رنا سماحة بذوق رفيع فى اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيك و الفورمال.





وتحرص رنا سماحة على تنسيق قطع الاكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.



