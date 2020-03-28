شاهد.. مصايف فى زمن الكورونا.. الحكومة بين احتواء الفيروس وتجاهل الشعب

يعيش العالم حالة من الذهول والاندهاش التام لما يشهده من أحداث.. حالة من البطء وصلت لحد الإيقاف على الشركات والمصانع والمؤسسات فى الدول .. شيء واحد يبقى هو الأهم فى كل دول العالم أنه فيروس كورونا القاتل الذى يسعى العالم لمحاربته والقضاء عليه.

ففى ذات السياق لم يهتم فئة من الشعب لما تتخذه الحكومة من قرارات لمواجهة هذا الفيروس مطالبين الشعب بالالتزام للقرارات لكى يتم القضاء على الفيروس.. لجأ المواطنون للشواطئ السياحية فقررت الحكومة إغلاقها.

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من باكر بشكل مؤقت، وذلك للقضاء على أى كثافة عددية ولعدم خروج المواطنين إليها.

جاء قرار المحافظ عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطئ بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن قراره يأتى ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة علي الشواطئ للإستفسار عن أسباب تواجدهم حيث أعربوا أنهم يتواجدون علي الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية.

وأكد أنه تم التوعية والتنبيه علي جميع المتواجدين بالشواطئ بخطورة التجمعات أيا كان موقعها. وقد تفهم الجمهور دواعي ذلك وغلق الشواطئ.

كما قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء غلق الشواطئ العامة علي مستوي المحافظة .

وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وارواح المواطنين وحذر فودة المخالفين بعقوبات رادعة وطالب رؤساء المدن بتطبيق القرار فورا.

فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي صور لتجمعات كبيرة من المواطنين على شواطئ مدينة رأس البر، رغم التحذيرات التي فرضتها الدولة من عدم التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والإجراءات التي اتخذتها من غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها بالإضافة إلى حظر التجول لمنع انتشار كورونا.

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا وطالبوا بأخذ الإجراءات تجاه هذه الشواطئ وغلقها حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة ثانية.