بعد اسم كورونا.. أغرب أسماء الكوارث أطلقها الآباء على مواليدهم

مثلما اعتاد كثيرون إطلاق اسم والد الأب على المولود الأول في الأسرة لتخليد ذكراه، تجد بعض الناس يتطلعون إلى ما هو أكبر من ذلك، فحماس الأشخاص بمعايشتهم للكوارث والأحداث الهامة ورغبتهم في تخليد ذكراها، صوبت أعينهم نحو أطفالهم لحملها مدى الحياة دون ذنب لهم فيها.

فبعد أن أثارت امرأة مكسيكية مصابة بالفيروس التاجي كورونا أمس الضجة بتسمية توأميها على اسم أكبر كارثة يمر بها العالم في الوقت الحالي وهي تفشي فيروس كوفيد-19، تبين أنها لم تكن الأولى في إطلاق أغرب الأسماء على أطفالها أبدًا.

فيروس "و" كورونا

قررت المكسيكية «أناماريا خوسيه» ذات الـ 34 عاما أن تلقب طفليها التوأم باسمي فيروس وكورونا، نتيجة إصابتها بالفيروس الذي تعاني منه جميع بلدان العالم منذ بداية تفشيه في مدينة ووهان الصينية، ومع ذلك أعلنت أن الطفلين لم يصبهما أي مكروه وهما في صحة جيدة.

أسميتها تسونامي

دمر إعصار تسونامي قرية بأن نام خيم بالكامل عندما ضرب تايلاند في 26 ديسمبر 2004، وقد كانت السيدة «أود جاديت» حاملًا في شهرها الثامن عندما جرفتها مياه الفيضان خلال تلك الكارثة، لكن ولحسن الحظ نجت هي وطفلها الذي لم يولد بعد، لذا قررت إطلاق اسم «تسونامي» على مولودتها التي كافحت معها أكثر الأعاصير تدميرًا.

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ابن الإعصار

عندما ضرب إعصار دوريان ولاية كارولينا العام الماضي، ومن شدة الخوف وضعت امرأة أمريكية تدعى «كاي ليزا ماكلاود» مولودها قبل الإعصار بأيام، وهو ما جعلها تطلق عليه اسم أوسط دوريان، قائلة: "كنا مرعوبين، وإنها عاصفة لن أنسها بالتأكيد".

وكما أطلق البعض أسماء أشهر الكوارث على أطفالهم، قرر البعض الآخر تخليد أقوى الأحداث العالمية والأشياء التي يفضلونها على مواليدهم.

مولود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»

مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قام زوجان من جنوب ويلز بتسمية ابنهما الوليد «بريكست» للإشارة إلى خروج المملكة المتحدة من براثن الاتحاد الأوروبي.

أصبح الطفل المولود في سوانسي أول شخص يُطلق عليه اسم Brexit، وأوضح والداه سيمون وكارين ويليامز أنهما يريدان الاحتفال وتخليد هذه المناسبة المهمة وكذلك إعطاء طفلهما أفضل بداية ممكنة في الحياة.





جوجل يبحث عن "جوجل"

كانت شركة جوجل العملاقة في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة قد أرسلت هدايا باهظة لطفل رضيع أسماه والديه «جوجل» في إندونيسيا.

ولد جوجل في نوفمبر 2018 لكن شهادة ميلاده انتشرت في يونيو 2019 بعد أن نشرتها والدته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد سخر بعض المستخدمين عبر الإنترنت من أنه سيجد صعوبة في البحث عن اسمه على Google.